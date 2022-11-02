Минобороны России и Белоруссии проведут совместную коллегию

В заседании совместной коллегии примут участие руководящий состав ВС России и Белоруссии, а также представители органов государственной власти и постоянного комитета Союзного государства.

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Министерства обороны Российской Федерации и Белоруссии проведут в среду, 2 ноября, совместную коллегию. Об этом сообщили в российском военном ведомстве. Среди прочего, стороны обсудят проведение совместных мероприятий по обеспечению безопасности Союзного государства на 2022-2024 годы.

«Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание совместной коллегии военных ведомств Белоруссии и России. Мероприятие пройдет в формате видео-конференц-связи. На заседании планируется обсудить вопросы о ходе реализации плана совместных мероприятий министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства на 2022–2024 годы», - заявили в Минобороны РФ.

В Министерстве также добавили, что одной их тем совещания станет взаимодействие органов военного управления ВС РФ и Белоруссии по противодействию попыткам фальсификации истории.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов