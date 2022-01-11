СМИ раскрыли подробности запуска КНДР снаряда в сторону Японского моря
В настоящий момент нет сообщений о разрушениях в результате пуска северокорейского снаряда.
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Выпущенная Северной Кореей ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом пишет агентство Kyodo, ссылаясь на источник в японском кабмине.
«Снаряд упал в море за пределами исключительной экономической зоны Японии, и сообщений о повреждениях кораблей либо самолетов не поступало», - рассказал собеседник агентства.
Ранее СМИ, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, сообщили, что КНДР осуществила пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря. Согласно предварительной информации, Северная Корея могла запустить баллистическую ракету.