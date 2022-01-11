В стране и мире СМИ раскрыли подробности запуска КНДР снаряда в сторону Японского моря Роман Захаров В настоящий момент нет сообщений о разрушениях в результате пуска северокорейского снаряда. © Фото: Defense Ministry Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Выпущенная Северной Кореей ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом пишет агентство Kyodo, ссылаясь на источник в японском кабмине. «Снаряд упал в море за пределами исключительной экономической зоны Японии, и сообщений о повреждениях кораблей либо самолетов не поступало», - рассказал собеседник агентства. Ранее СМИ, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, сообщили, что КНДР осуществила пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря. Согласно предварительной информации, Северная Корея могла запустить баллистическую ракету. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика