Глава Пентагона заявил, что Россия обладает впечатляющими вооружениями

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Россия обладает впечатляющим вооружением и многочисленной армией. С таким заявлением выступил министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин на Галифакском форуме по международной безопасности в Канаде. Расшифровка речи главы Пентагона опубликована на официальном сайте военного ведомства.

«Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения, но исход конфликта решает не это, а дело, за которое идет борьба», - сказал он.

Остин также отметил, что Украина столкнется с «суровой зимой», а Россия может прибегнуть к «бряцанию ядерным оружием», однако, по его словам, Запад встретит эти вызовы вместе.

Кроме того, Ллойд Остин заявил, что Североатлантический блок не стремится к конфронтации с Россией, альянс не будет втянут в украинский конфликт, однако продолжит помогать Киеву. Как отметил генерал, итоги конфликта на Украине «помогут определить курс глобальной безопасности в этом столетии». Он добавил, что НАТО является оборонительным союзом, который не стремится к конфронтации с РФ и не представляет для нее угрозы.