Трамп снова обратился в суд с требованием разблокировать его Twitter

Кроме того, представители бывшего президента США требуют выплаты компенсации и возвращения клиента на платформу.

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Представители экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа обратились в апелляционный суд с просьбой отменить решение первой инстанции о законности его блокировки в социальной сети Twitter и пересмотреть дело в пользу восстановления аккаунта.

«Решение должно быть отменено, а дело возвращено для дальнейшего рассмотрения», - говорится в исковом заявлении, которое было подано в суд.

Кроме того, представители 45-ого президента США требуют выплаты компенсации и возвращения клиента на платформу.

В мае Дональд Трамп отказался возвращаться в Twitter после предложения миллиардера Илона Маска. Бывший американский лидер заявил, что «никогда не вернется в Twitter». Он отметил, что предпочитает использовать собственную соцсеть Truth Social.