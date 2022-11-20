В МО рассказали подробности обстрела ЗАЭС украинскими радикалами

Боевики 19 и 20 ноября выпустили по территории станции более 20 артиллерийских снарядов.

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Провокации киевского режима с обстрелами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) угрожают техногенной катастрофой, за последние дни украинские боевики выпустили по станции десятки снарядов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции», — сказал он.

По словам Конашенкова, в течение 19 ноября ВСУ выпустили по территории ЗАЭС 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Утром 20 ноября радикалы дважды обстреляли территорию станции: с 9.15 до 9.45 выпущено 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

«Восемь из них разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом №2, три — попали между четвертым и пятым энергоблоками и один — в крышу спецкорпуса №2», — пояснил официальный представитель МО.

Еще два снаряда, по его словам, были выпущены с 10.00 до 10.10 по питающей электростанцию линии электропередачи.

Конашенков уточнил, что стрельба велась из района населенного пункта Марганец в Днепропетровской области, средства поражения подавлены ответным огнем. Последствия повреждений будут уточнены после обследования территории станции экспертами МАГАТЭ и Росатома, заключил он.

Ранее были опубликованы кадры последствий массированного обстрела украинскими националистами территории ЗАЭС.