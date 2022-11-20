Почти два метра снега: в США из-за непогоды погибли три человека

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул заявила, что за час в отдельных районах штата, включая город Буффало, выпали рекордные 6 футов осадков - более 180 сантиметров.

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В результате первого в сезоне сильного снегопада в Соединенных Штатах Америки погибли три человека в районе Великих озер, включая западную часть штата Нью-Йорк. Об этом сообщает телеканал CNN.

Губернатор Кэти Хокул заявила, что за час в отдельных районах штата, включая город Буффало, выпали рекордные 6 футов осадков - более 180 сантиметров.

Сообщается, что два человека скончались от сердечных приступов, случившихся во время уборки снега. Третьим погибшим оказался житель штата Индиана, где перевернулась снегоуборочная техника. Власти Нью-Йорка запросили федеральную помощь и привлекли национальную гвардию для ликвидации последствий.

Ранее стало известно, что снежный циклон обрушился на Хабаровск. Из-за этого город встал в десятибалльных пробках, произошли десятки аварий. На одной из улиц столкнулись 11 машин, включая грузовик с песком, посыпавший проезжую часть.