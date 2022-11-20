В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Под предлогом репараций: как США с помощью Киева и ООН пытаются ограбить Россию

Виталий Акиньшин
18:33 20.11.2022
Вашингтон пытается создать правовой прецедент и разморозить попавшие под санкции активы РФ.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: media.un.org
Читайте нас на:

Поведение Вашингтона становится наглее, и понимают это уже очень многие в мире, одно не у всех просто есть силы с этим бороться. Однако движение сопротивления растет. И пример тому голосование, состоявшееся на неделе в Генассамблее ООН. Там был принят беспрецедентный проект резолюции по выплате Россией репараций Украине.

Резолюция хоть и была принята, но почти половина членов ООН, несмотря на давление, шантаж и выкручивание рук, ее не поддержали. Из 181 участника сессии за резолюцию проголосовали 94 государства, это США и традиционный набор их сателлитов. Против - 14 стран, включая Россию, Белоруссию, КНДР, Иран, Сирию и Китай. Еще 74 – воздержались.

А суть документа в следующем - Штаты пытаются создать правовой прецедент, и разморозить попавшие под санкции активы России. Но разморозить не так чтобы вернуть их России, а чтобы отдать эти деньги Украине, и на эту сумму профинансировать новые поставки оружия Киеву.

Сам Киев платить за оружие не в состоянии, а продолжать боевые действия как-то надо. Вот и нашли способ. Речь идет про 300 млрд долларов наших золовалютных резервов, которые были заморожены, а по сути похищены Западом у России после начала спецоперации.

О том, как Соединенные Штаты пытаются посредством ООН легализовать банальный грабеж, и пойти против своих же принципов и основ, где частная собственность является одной из наивысших ценностей, смотрите в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:39 В стране и мире
США поставили Киеву более 230 артиллерийских систем с начала СВО
17:22 В стране и мире
Видео
Погранслужба Белоруссии показала кадры с перешедшим границу украинским военным
16:30 В стране и мире
Британия подарит украинским боевикам зажигалки с приветствием националистов
15:54 В стране и мире
Видео
«Просят о помощи»: в горящем здании в центре Москвы заблокированы люди
15:19 Вопросы истории
Кравцов: преступления Киева в Донбассе должны быть отражены в учебниках истории
Популярное
В МО РФ заявили, что убийство выродками ВСУ пленных не получится представить «исключением»
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
МО РФ: украинское командование расстреляло своих же боевиков в ЛНР после отказа выполнять задачи
Видео
МО РФ: специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.