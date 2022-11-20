Под предлогом репараций: как США с помощью Киева и ООН пытаются ограбить Россию

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Поведение Вашингтона становится наглее, и понимают это уже очень многие в мире, одно не у всех просто есть силы с этим бороться. Однако движение сопротивления растет. И пример тому голосование, состоявшееся на неделе в Генассамблее ООН. Там был принят беспрецедентный проект резолюции по выплате Россией репараций Украине.

Резолюция хоть и была принята, но почти половина членов ООН, несмотря на давление, шантаж и выкручивание рук, ее не поддержали. Из 181 участника сессии за резолюцию проголосовали 94 государства, это США и традиционный набор их сателлитов. Против - 14 стран, включая Россию, Белоруссию, КНДР, Иран, Сирию и Китай. Еще 74 – воздержались.

А суть документа в следующем - Штаты пытаются создать правовой прецедент, и разморозить попавшие под санкции активы России. Но разморозить не так чтобы вернуть их России, а чтобы отдать эти деньги Украине, и на эту сумму профинансировать новые поставки оружия Киеву.

Сам Киев платить за оружие не в состоянии, а продолжать боевые действия как-то надо. Вот и нашли способ. Речь идет про 300 млрд долларов наших золовалютных резервов, которые были заморожены, а по сути похищены Западом у России после начала спецоперации.

О том, как Соединенные Штаты пытаются посредством ООН легализовать банальный грабеж, и пойти против своих же принципов и основ, где частная собственность является одной из наивысших ценностей, смотрите в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».