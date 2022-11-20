На добро - добром: российские военнослужащие поблагодарили учеников из Дагестана за письма

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Дети из различных регионов России в рамках акции «Письмо солдату» продолжают отправлять письма и видеопослания военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, выполняющим задачи в зоне проведения специальной военной операции.



Так, ученики одной из школ города Буйнакска Республики Дагестан отправили свои видеообращения, которые вскоре получили бойцы подразделения, выполняющие боевые задачи на Запорожском направлении. Российские военные, в свою очередь, решили записать ответное видео, в котором поблагодарили ребят за добрые и мотивирующие слова.

Военнослужащий с позывным «Скала» отметил, что такие акции должны проходить на всех участках линии боевого соприкосновения, так как, по его словам, обращения и пожелания детей повышают боевой дух, дают возможность почувствовать себя дома рядом со своими родными и близкими.

Ранее школьники из разных уголков России в рамках акции «Письмо солдату» отправили послания мобилизованным военнослужащим. Передача состоялась сегодня в Центральном доме Российской армии. Некоторые письма - это развернутые сочинения, в других - рисунки и короткие пожелания. Многие, как в годы Великой Отечественной, складывают письма треугольником.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.