«Мостик от сердца к сердцу»: школьники со всей России присоединились к акции «Письмо солдату»
Школьники из разных уголков России в рамках акции «Письмо солдату» отправили послания мобилизованным военнослужащим. Передача состоялась сегодня в Центральном доме Российской армии.
Некоторые письма - это развернутые сочинения, в других - рисунки и короткие пожелания. Многие, как в годы Великой Отечественной, складывают письма треугольником.
«Со слезами на глазах военнослужащие читают письма наших ребят. Они благодарят всю Россию за поддержку. Это как мостик от сердца к сердцу, когда воин, у которого дети здесь, родные и близкие, чувство семьи, оно укрепляет его в духе», - рассказал первый замначальника Главного штаба «Юнармии» Виктор Кауров.
В акции участвовали студенты колледжей, воспитанники образовательных организаций Минобороны, юнармейцы и курсанты центров «Авангард». В финале практически каждого письма пожелание - поскорее вернуться домой.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов