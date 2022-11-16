В США назвали Украину «черной дырой» для поставок оружия и денег

Ранее председатель комитета начальников штабов армии США Марк Милли призвал к мирным переговорам по ситуации на Украине.

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Евросоюз устал отправлять военную технику и огромные суммы денег в украинскую «черную дыру». С таким заявлением выступил отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор.

«Министр обороны Остин предпринимает отчаянную попытку побороть утомление от Украины. По правде говоря, европейцы устали вливать в нее деньги. Им надоело отправлять технику в эту черную дыру», - сказал Макгрегор в эфире телеканала Fox News.

В своей речи Макгрегор напомнил заявление председателя комитета начальников штабов армии США Марка Милли, который признал, что ни одна из сторон конфликта на Украине не сможет добиться убедительной победы, а потому необходимо садиться за стол переговоров.

Накануне администрация американского президента Джо Байдена запросила у Конгресса почти 37,7 миллиарда долларов для помощи Украине. Кроме того, Белый дом просит 9,25 млрд долларов на борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции и еще 750 миллионов долларов на противодействие другим инфекционным заболеваниям.