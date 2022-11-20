В стране и мире Пожар в районе Комсомольской площади в центре Москвы сняли вблизи Анна Назайкина Нашему источнику стало известно, что пожару был присвоен третий ранг сложности, приблизительная площадь возгорания составила 2 тысячи квадратов. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Корреспондент «Звезды» снял вблизи пожар в районе Комсомольской площади в центре Москвы. По данным экстренных служб, возгорание произошло в складском помещении. «Поступило сообщение о пожаре по адресу: Комсомольская площадь, д. 1А, стр. 18... По прибытии пожарных, происходит загорание в 2-х этажном кирпичном складском здании», - говорится в сообщении МЧС. Нашему источнику стало известно, что пожару был присвоен третий ранг сложности, приблизительная площадь возгорания составила 2 тысячи квадратов. Ранее очевидцы сообщили о ЧП в районе трех вокзалов. Экспертное мнение и аналитика