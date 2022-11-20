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Пожар в районе Комсомольской площади в центре Москвы сняли вблизи

Анна Назайкина
15:40 20.11.2022
Нашему источнику стало известно, что пожару был присвоен третий ранг сложности, приблизительная площадь возгорания составила 2 тысячи квадратов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Корреспондент «Звезды» снял вблизи пожар в районе Комсомольской площади в центре Москвы.

По данным экстренных служб, возгорание произошло в складском помещении.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Комсомольская площадь, д. 1А, стр. 18... По прибытии пожарных, происходит загорание в 2-х этажном кирпичном складском здании», - говорится в сообщении МЧС.

Нашему источнику стало известно, что пожару был присвоен третий ранг сложности, приблизительная площадь возгорания составила 2 тысячи квадратов. Ранее очевидцы сообщили о ЧП в районе трех вокзалов.

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