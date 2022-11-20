Британия подарит украинским боевикам зажигалки с приветствием националистов

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Великобритания передаст проходящим обучение на ее территории украинским боевикам зажигалки с выгравированным лозунгом украинских националистов. Видеоролик с зажигалками опубликовало министерство обороны королевства в Twitter.

«В зимнем комплекте, предоставляемом украинским новобранцам, проходящим обучение в Великобритании, будет особый знак поддержки. Многоразовая зажигалка, лучший друг солдата на протяжении многих поколений», — говорится в сообщении ведомства.

На кадрах показана зажигалка с нанесенным на нее гербом Украины в виде золотого трезубца и лозунгом украинских националистов, который с 2018 года стал официальным приветствием в Вооруженных силах страны и полиции. Лозунг в начале Второй мировой войны в качестве пароля-приветствия был принят среди членов ОУН-УПА*.

Ранее в Израиле возмутились фотографией украинского боевика со свастикой на рюкзаке. Журналист The Jerusalem Post Звика Клейн сделал в своем Twitter пост с коллажем, на котором видно изображение нацисткой символики.

* Украинская повстанческая армия, вооруженное ответвление Организации украинских националистов — признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.