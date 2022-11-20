Кравцов: преступления Киева в Донбассе должны быть отражены в учебниках истории

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Российским школьникам на уроках истории могут начать рассказывать о преступлениях киевского режима в народных республиках Донбасса. Действия киевского режима должны быть отражены в учебниках. Такое заявление сделал Министр просвещения Сергей Кравцов сегодня, 20 ноября, в ходе международного научно-практического форума «Без срока давности».

Глава ведомства уточнил, в настоящий момент сотрудники министерства и правоохранители занимаются сбором соответствующей информации.

«Те преступления...киевского режима, которые происходили в Донецкой и Луганской народных республиках, которые сегодня происходят, обязательно должны найти соответствующую оценку, мы и правоохранительные органы организовываем сбор...Обязательно это все должно найти отражение в развитии проекта "Без срока давности" и в учебниках истории», - заявил Кравцов.

Ранее директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков выступил с предложением создать «специальной урок», на котором школьникам бы рассказывали об украинском нацизме.