За боевые отличия и воинскую доблесть: на передовой наградили артиллеристов ЗВО

Командование поблагодарило награжденных за личный вклад в общее дело и самоотверженную службу.

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Минобороны России опубликовало кадры награждения государственными и ведомственными наградами военнослужащих ракетных и артиллерийских подразделений Западного военного округа, отличившихся в ходе спецоперации. Торжественное мероприятие состоялось на передовой.

Военным вручили орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами, медали Суворова, Жукова, «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» I степени. Отмечены и заслуги разведчиков, которые выявляют цели и корректируют ведение огня.

Командование Западной группировкой войск поблагодарило награжденных за личный вклад в общее дело, самоотверженную службу и пожелали крепкого здоровья и успехов. Сразу после церемонии военнослужащие вернулись в свои подразделения для выполнения задач.

«Была задача доразведать опорный пункт противника. Был доразведован. Нанесено огневое поражение. Личный состав справился на «отлично». Медаль не только моя – это заслуга всей бригады. Противник поражен», - рассказал офицер управления бригады Валерий.

Еще один офицер рассказал, что при помощи беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» удалось артиллерийским огнем уничтожить скопление вооружения и военной техники националистов.

Напомним, недавно военнослужащим войск радиоэлектронной борьбы вручили госнаграды в зоне специальной операции. Награжденные с первого дня СВО выполняют боевые задачи по подавлению средств связи и управления противника.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.