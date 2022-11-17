Армия Армия спецоперация ТЕГИ

«Ослепляющие» врага: бойцам РЭБ вручили госнаграды в зоне спецоперации

07:23 17.11.2022
Награжденные военнослужащие с первого дня спецоперации выполняют боевые задачи по подавлению средств связи и управления противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Командование войсками Центрального военного округа (ЦВО) вручило государственные награды военнослужащим войск радиоэлектронной борьбы. Медалями Суворова, Жукова и Знаками отличия ордена Святого Георгия - Георгиевскими Крестами были награждены стрелки, водители, операторы и начальники станций радиоэлектронной борьбы. Все награжденные военнослужащие с первого дня специальной военной операции выполняют боевые задачи по подавлению средств связи и управления противника, выводят из строя вражеские беспилотники и скрывают районы базирования подразделений Вооруженный Сил Российской Федерации.

«В спецоперации участвую с первого дня и выполняю задачи водителя. Мы перевозим станции связи, обеспечиваем связь на передке и помогаем другим бригадам. Утром переезжали на другое место, когда начался обстрел. У бригады, которая располагалась рядом, из строя вышла связь. Мы помогли и себе и ребятам. Сохранили станцию и жизни», - рассказал военнослужащий с позывным «Дом» .

Боевое дежурство операторов станций РЭБ ежедневно сопровождается артобстрелами противника, который предпринимает попытки вывести из строя оборудование «ослепляющее» и «оглушающее» средства наведения, связи и управления националистов.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:20 В стране и мире
Украинский военнопленный рассказал, сколько мобилизованных отказывается воевать
05:04 В стране и мире
В Кремле прокомментировали обвинения Белого дома в сторону России о ракетном инциденте в Польше
04:46 В стране и мире
Видео
Рогов рассказал, по какой схеме националисты планируют наступление в Запорожской области
03:18 В стране и мире
NBC: республиканцы взяли большинство в Палате представителей Конгресса США
02:19 В стране и мире
Видео
Старые ракеты и ночная истерия: как Польша и Украина пытались спровоцировать столкновение России и НАТО
Популярное
Видео
МО РФ: специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Видео
Захарова показала «госпитализированного» Лаврова за работой
Видео
«Ложись лицом вниз»: кадры захвата морпехами ТОФ пленных в Павловке
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.