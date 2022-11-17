«Ослепляющие» врага: бойцам РЭБ вручили госнаграды в зоне спецоперации

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Командование войсками Центрального военного округа (ЦВО) вручило государственные награды военнослужащим войск радиоэлектронной борьбы. Медалями Суворова, Жукова и Знаками отличия ордена Святого Георгия - Георгиевскими Крестами были награждены стрелки, водители, операторы и начальники станций радиоэлектронной борьбы. Все награжденные военнослужащие с первого дня специальной военной операции выполняют боевые задачи по подавлению средств связи и управления противника, выводят из строя вражеские беспилотники и скрывают районы базирования подразделений Вооруженный Сил Российской Федерации.

«В спецоперации участвую с первого дня и выполняю задачи водителя. Мы перевозим станции связи, обеспечиваем связь на передке и помогаем другим бригадам. Утром переезжали на другое место, когда начался обстрел. У бригады, которая располагалась рядом, из строя вышла связь. Мы помогли и себе и ребятам. Сохранили станцию и жизни», - рассказал военнослужащий с позывным «Дом» .

Боевое дежурство операторов станций РЭБ ежедневно сопровождается артобстрелами противника, который предпринимает попытки вывести из строя оборудование «ослепляющее» и «оглушающее» средства наведения, связи и управления националистов.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов