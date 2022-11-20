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ВКС России уничтожили цех по сборке авиадвигателей на предприятии «Мотор-Сич» в Запорожье

Семен Лавров
14:13 20.11.2022
Об этом в ежедневном брифинге сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Сегодня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в Запорожье высокоточными ударами ВКС России уничтожен цех по сборке авиадвигателей для воздушных сил Украины на предприятии «Мотор-Сич».

Также он перечислил места сосредоточения сил националистов, по которым наносились атаки из различных типов вооружения, в Харьковской и Луганской областях.

«По скоплениям противника наносилось поражение огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем в районах населенных пунктов Табаевка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики» - заявил Игорь Конашенков.

В ведомстве также сообщили, что за минувшие сутки на данном направлении уничтожены более 20 украинских боевиков, один бронетранспортер и два пикапа.

Кроме этого, российскими войсками сорваны атаки тактических группировок националистов на Краснолиманском направлении.

«В результате упреждающего поражения огнем артиллерии по выдвигавшимся колоннам ВСУ сорваны попытки противника атаковать силами трех ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Мекеевка, Червонопопвка и Кременная Луганской народной республики» - сообщает МО РФ.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о повреждении цеха, производящего комплектующие беспилотников, предприятия «Мотор-Сич». Также там производились авиадвигатели АИ-450, устанавливаемые Bayraktar и Akinc.

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