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Смертоносные «Грады» и «Мста-Б»: кадры боевой работы российской артиллерии в ходе СВО

Максим Низкодубов
Максим Крюков
05:05 31.10.2022
Сегодня артиллерия - это надежная опора и прикрытие для танковых и мотострелковых соединений российских войск.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Расчет беспилотных летательных аппаратов выявил скопление живой силы и бронетехники противника вблизи линии обороны Вооруженных сил РФ. Пункт управления огнем принимает координаты целей и передает их наводчику. Дистанция - двенадцать километров. Гаубично-артиллерийская батарея получает команду нанести огневое поражение.

Гаубица 2А65 «Мста-Б» бьет залпами 152-го калибра. Точность этого орудия в мире ствольной артиллерии сравнима со снайперской винтовкой. Поражение целей корректирует беспилотная авиация. Перезарядка и - снова шквальный огонь по позициям националистов.

Артиллеристы признаются - самое важное в их работе - это скрупулезность. На плечах наводчика - огромная ответственность. Малейшая ошибка на постановке прицела или расчете угломера - и снаряд отклонится от цели. Один из боевых расчетов так полюбил гаубицу за ее неприхотливость и надежность, что дал ей экзотическое имя. Артиллеристы называют ее Матильдой.

«При работе с ней делать все надо аккуратно. Восстанавливать наводку. Восстанавливать пузырьки. Наводиться постоянно в одну и ту же точку. И не допускать ошибок», - сказал военнослужащий ВС РФ.

На запорожском направлении полковая артиллерия российских войск растянута вдоль всей линии фронта. По целям работают не только буксируемые гаубицы «Мста-Б» и самоходные установки «Мста-С», но и смертоносные «Грады».

По данным разведки, мотострелковые соединения ВСУ пытаются прорвать уязвимый участок на линии соприкосновения. На подавление сил противника у батареи - считанные минуты.

В пакете - 40 ракет, способных сровнять с землей любой укрепленный участок неприятеля. А с помощью прицельного комплекса вести точный залповый огонь возможно даже при плохой видимости. Массированный удар «Градов» - средство не только уничтожения, но и морального подавления противника.

Средства объективного контроля подтверждают поражение целей. Чтобы избежать контрудара, батарея экстренно покидает позиции и уходит в круглосуточный режим ожидания.

«Противник периодически в нашем направлении пытается проводить разведку, прощупывает наши слабые места. Мы, соответственно, реагируем. Привлекают нас в случае непосредственной угрозы прорыва противником, а также в случаях, когда противник пытается воздействовать на нас различными огневыми средствами. Танками противник тоже пытается работать здесь», - рассказал командир артиллерийского подразделения Владимир.

Сегодня артиллерия - это надежная опора и прикрытие для танковых и мотострелковых соединений российских войск. В любую минуту готовая нанести массированный удар и не дать противнику продвинуться вглубь обороны.

Ранее были опубликованы кадры боевой работы расчетов артиллерийских установок 2С3 «Акация» в зоне спецоперации. Артиллеристы тесно взаимодействуют с расчетами БПЛА, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня боевых машин.

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