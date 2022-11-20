В стране и мире Опубликованы предполагаемые кадры турецких авианалетов на базы террористов в Сирии и Ираке Ян Брацкий В операции против запрещенной в Турции РПК, которая началась минувшей ночью, Анкара использует 50 самолетов и 20 беспилотников. © Видео: AZgeopolitics, leventkemaI, Twitter © Фото: AZgeopolitics, Twitter Читайте нас на: В социальной сети Twitter появились предполагаемые кадры ударов турецкой армии на севере Ирака и Сирии. Слышны звуки прилетов ракет и грохот, в небе видны клубы черного дыма. Операцию против запрещенной в Турции РПК и ее сирийского ответвления официальная Анкара начала минувшей ночью. В нанесении ударов задействованы 50 самолетов и 20 беспилотников. Как ранее отметил глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар, успешно уничтожены принадлежащие террористам укрытия, пещеры, тоннели и склады. Экспертное мнение и аналитика