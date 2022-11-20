Опубликованы предполагаемые кадры турецких авианалетов на базы террористов в Сирии и Ираке
В операции против запрещенной в Турции РПК, которая началась минувшей ночью, Анкара использует 50 самолетов и 20 беспилотников.
© Видео: AZgeopolitics, leventkemaI, Twitter © Фото: AZgeopolitics, Twitter
В социальной сети Twitter появились предполагаемые кадры ударов турецкой армии на севере Ирака и Сирии. Слышны звуки прилетов ракет и грохот, в небе видны клубы черного дыма.
Операцию против запрещенной в Турции РПК и ее сирийского ответвления официальная Анкара начала минувшей ночью. В нанесении ударов задействованы 50 самолетов и 20 беспилотников.
Как ранее отметил глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар, успешно уничтожены принадлежащие террористам укрытия, пещеры, тоннели и склады.