Экс-министр финансов США назвал нелепой идею ввести потолок цен на нефть из России

Стивен Мнучин отметил, что цену на нефть в конечном итоге все равно определит рынок.

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Бывший глава Министерства финансов США Стивен Мнучин раскритиковал решение стран G7 ввести потолок цен на российскую нефть. Он назвал ограничение стоимости «черного золота» нелепой и неосуществимой идеей.

«Она не только неосуществима. Я считаю, что это самая нелепая идея из всех, что я когда-либо слышал», — передает слова Мнучина телеканал CNBC.

Экс-чиновник отметил, что цену на нефть в конечном итоге все равно определит рынок. Также есть регионы, которые покупают топливо в обход американских санкций.

Напомним, страны G7 уже 23 ноября могут объявить об уровне потолка цен на нефть из России. В ответ наша страна обещает прекратить поставки тем, кто нарушает контрактные обязательства.