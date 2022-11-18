Подавить врага: резервисты в Ставрополье отточили использование пулеметов в обороне

Тренировки идут как днем, так и ночью. При этом резервистов сытно кормят три раза в сутки - как в расположении подразделения, так на месте занятий.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минобороны России опубликовало кадры тренировок мобилизованных военнослужащих по обращению с ручными пулеметами.

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, интенсивный курс боевой подготовки резервисты проходят на полигоне в Ставропольском крае.

«Личный состав подразделения мобилизованных выполнил упражнения контрольных стрельб по мишеням, а также отработал навыки ведения боя в обороне с заранее оборудованных позиций. Занятия проводят опытные инструктора, имеющие боевой опыт, полученный в ходе проведения специальной военной операции», - говорится в сообщении.

Тренировки идут как днем, так и ночью. При этом резервистов сытно кормят три раза в сутки - как в расположении подразделения, так на месте занятий.

Ранее «Звезда» показала, как военные отрабатывают штурм города на полигоне под Воронежем.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов