Горящая земля: как Красная армия освобождала Сталинград и какую роль в этом сыграла артиллерия

На территории в 100 тысяч квадратных километров в бою сошлись два миллиона человек, особую роль в победе над войсками вермахта сыграла артиллерия.

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День артиллерии стали отмечать после успешного контрнаступления этого рода войск под Сталинградом. Операцию «Уран» назвали переломной во время Великой Отечественной войны. Она началась ровно 80 лет назад и длилась два с половиной месяца. Одновременно по позициям фашистов советские артиллеристы били из 3,5 тысяч орудий - это только один эпизод операции.

По плану Ставки Верховного Главнокомандования и Генштаба стратегическую наступательную операцию проводили силами трех фронтов: Сталинградского (генерал Еременко), Юго-Западного (генерал Ватутин), и Донского (генерал Рокоссовский). Соединения Красной армии ударили одновременно со стороны населенных пунктов: Серафимович, Клетская и Цаца. Сигналом для наступления стала беспрецедентная в истории артподготовка. По позициям врага били на протяжении 80 минут, рассказывает Артем Чунихин - исследователь Сталинградской битвы.

«Был сильный туман и командиры отмеряли продвижение через румынские позиции километрами кабеля, которые отматывали для связи», - рассказал исследователь Сталинградской битвы, директор фонда «Открытая история» Артем Чунихин.

Девяностовосьмилетний Евгений Федорович Рогов был в числе тех, кто наступал с Южного направления. На плечах офицерские погоны, на кителе десятки наград. В тот день он только начинал свое победное шествие. Простым 18-летним рядовым, которому вместе с аттестатом об окончании школы выдали автомат.

«А условия всегда там одинаковые. Страшный ветер, -20 и больше, но мы двигались», - вспомнил ветеран Евгений Рогов.

Ставка на глубочайшую секретность сосредоточения сил и стратегическую внезапность наступления сыграла. Красная армия продвигалась молниеносно. Кольцо вокруг вражеской группировки в районе Сталинграда обретало очертания. Контрольную точку контрнаступления взяли силами небольшого передового отряда. Командир местной поисковой группы Андрей Пастухов рассказывает, что на мост три Т-34 и несколько грузовиков с пехотой въезжали ночью с включенными фарами, специально. По одной из версий, охрана моста так опешила, что решила, - прибывает очередная колонна трофейной техники.

«Находясь на этом историческом месте, я могу сказать, что это одна из уникальных ситуаций, сложившихся на фронте. Люди грамотно воспользовались погодными условиями и недоумением противника», - заявил командир поискового отряда «Поиск-Дон» Андрей Пастухов.

Уже на следующий день - 23 ноября, у места, где сегодня возвышается величественный монумент скульптора Вучетича и встречаются воды Волги и Дона, произошло знаменитое соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов. Около 300 солдат и офицеров вермахта оказались в окружении. Уникальные кадры той исторической встречи демонстрируются в Музее-панораме «Сталинградская битва». До полного освобождения Сталинграда оставалось еще 70 дней кровопролитных боев.