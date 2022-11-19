Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Горящая земля: как Красная армия освобождала Сталинград и какую роль в этом сыграла артиллерия

Виталий Никулин
09:24 19.11.2022
На территории в 100 тысяч квадратных километров в бою сошлись два миллиона человек, особую роль в победе над войсками вермахта сыграла артиллерия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Глеб Самсонов, РИА Новости
Читайте нас на:

День артиллерии стали отмечать после успешного контрнаступления этого рода войск под Сталинградом. Операцию «Уран» назвали переломной во время Великой Отечественной войны. Она началась ровно 80 лет назад и длилась два с половиной месяца. Одновременно по позициям фашистов советские артиллеристы били из 3,5 тысяч орудий - это только один эпизод операции.

По плану Ставки Верховного Главнокомандования и Генштаба стратегическую наступательную операцию проводили силами трех фронтов: Сталинградского (генерал Еременко), Юго-Западного (генерал Ватутин), и Донского (генерал Рокоссовский). Соединения Красной армии ударили одновременно со стороны населенных пунктов: Серафимович, Клетская и Цаца. Сигналом для наступления стала беспрецедентная в истории артподготовка. По позициям врага били на протяжении 80 минут, рассказывает Артем Чунихин - исследователь Сталинградской битвы.

«Был сильный туман и командиры отмеряли продвижение через румынские позиции километрами кабеля, которые отматывали для связи», - рассказал исследователь Сталинградской битвы, директор фонда «Открытая история» Артем Чунихин.

Девяностовосьмилетний Евгений Федорович Рогов был в числе тех, кто наступал с Южного направления. На плечах офицерские погоны, на кителе десятки наград. В тот день он только начинал свое победное шествие. Простым 18-летним рядовым, которому вместе с аттестатом об окончании школы выдали автомат.

«А условия всегда там одинаковые. Страшный ветер, -20 и больше, но мы двигались», - вспомнил ветеран Евгений Рогов.

Ставка на глубочайшую секретность сосредоточения сил и стратегическую внезапность наступления сыграла. Красная армия продвигалась молниеносно. Кольцо вокруг вражеской группировки в районе Сталинграда обретало очертания. Контрольную точку контрнаступления взяли силами небольшого передового отряда. Командир местной поисковой группы Андрей Пастухов рассказывает, что на мост три Т-34 и несколько грузовиков с пехотой въезжали ночью с включенными фарами, специально. По одной из версий, охрана моста так опешила, что решила, - прибывает очередная колонна трофейной техники.

«Находясь на этом историческом месте, я могу сказать, что это одна из уникальных ситуаций, сложившихся на фронте. Люди грамотно воспользовались погодными условиями и недоумением противника», - заявил командир поискового отряда «Поиск-Дон» Андрей Пастухов.

Уже на следующий день - 23 ноября, у места, где сегодня возвышается величественный монумент скульптора Вучетича и встречаются воды Волги и Дона, произошло знаменитое соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов. Около 300 солдат и офицеров вермахта оказались в окружении. Уникальные кадры той исторической встречи демонстрируются в Музее-панораме «Сталинградская битва». До полного освобождения Сталинграда оставалось еще 70 дней кровопролитных боев.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:24 Вопросы истории
Видео
Горящая земля: как Красная армия освобождала Сталинград и какую роль в этом сыграла артиллерия
08:51 В стране и мире
Видео
Лимаренко сообщил о семи погибших в результате взрыва на Сахалине
08:22 В стране и мире
Система Starlink, используемая ВСУ, была взломана хакерами
07:54 В стране и мире
Видео
Ким Чен Ын впервые показал свою дочь во время пуска ракеты «Хвасон-17»
07:25 В стране и мире
В МИД ответили на призыв в США забрать у России остров Врангеля
Популярное
В МО РФ заявили, что убийство выродками ВСУ пленных не получится представить «исключением»
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
МО РФ: украинское командование расстреляло своих же боевиков в ЛНР после отказа выполнять задачи
Видео
МО РФ: специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.