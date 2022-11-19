В стране и мире Четверо погибших, из них двое детей: на Сахалине растет количество жертв взрыва в жилом доме Ян Брацкий На данный момент на месте трагедии работают 59 человек и 13 единиц специальной техники. © Видео: limarenko_official, Telegram © Фото: limarenko_official, Telegram Читайте нас на: Тело четвертого погибшего извлекли из-под завалов частично обрушившегося жилого дома на Сахалине. Об этом сообщил глава региона Валерий Лимаренко. «По уточненным данным, 4 человека погибли во время взрыва газа в Тымовском, из них 2 детей», - написал он в своем Telegram-аккаунте. Трагедия произошла в поселке Тымовское Сахалинской области. Предположительно, в одной из квартир пятиэтажного дома взорвался газовый баллон. Угловой подъезд обрушился. На место ЧП незамедлительно прибыли оперативные службы. Пострадавших доставили в больницы, где им оказывается вся необходимая помощь. Для эвакуированных жильцов оборудовали пункты временного размещения с питанием и всем необходимым. Экспертное мнение и аналитика