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Четверо погибших, из них двое детей: на Сахалине растет количество жертв взрыва в жилом доме

Ян Брацкий
08:32 19.11.2022
На данный момент на месте трагедии работают 59 человек и 13 единиц специальной техники.
© Видео: limarenko_official, Telegram © Фото: limarenko_official, Telegram
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Тело четвертого погибшего извлекли из-под завалов частично обрушившегося жилого дома на Сахалине. Об этом сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

«По уточненным данным, 4 человека погибли во время взрыва газа в Тымовском, из них 2 детей», - написал он в своем Telegram-аккаунте.

Трагедия произошла в поселке Тымовское Сахалинской области. Предположительно, в одной из квартир пятиэтажного дома взорвался газовый баллон. Угловой подъезд обрушился. На место ЧП незамедлительно прибыли оперативные службы. Пострадавших доставили в больницы, где им оказывается вся необходимая помощь. Для эвакуированных жильцов оборудовали пункты временного размещения с питанием и всем необходимым.

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