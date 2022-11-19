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Девять человек пострадали в результате взрыва на Сахалине

Иван Лебедянский
06:37 19.11.2022
Сообщается, что под завалами могут находиться еще как минимум 6 человек.
Девять человек пострадали в результате взрыва на Сахалине
© Фото: limarenko_official, Telegram
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В результате взрыва бытового газа в Тымовском районе Сахалинской области пострадали как минимум девять человек. Экстренные службы также сообщают об одном погибшем.

Сообщается, что еще 6 человек могут находиться под завалами. Для устранения последствий происшествия и срочной медицинской помощи на место вылетели две единицы авиационной техники. Об этом сообщил губернатор Владимир Лимаренко.

Также глава региона сообщил, что на месте происшествия уже работают хирурги. Они оказывают экстренную медицинскую помощь пострадавшим прямо здесь, неподалеку от дома №6а по Библиотечной улице. Рядом в Доме культуры на Кировской улице открыт пункт временного размещения для жильцов дома, где произошел взрыв.

Взрыв газа в доме №6 по Библиотечной улице произошел сегодня около 5 часов утра. В результате обрушился целый подъезд пятиэтажки. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). 

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