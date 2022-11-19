Спасатели извлеки из-под завалов жилого дома на Сахалине тела трех погибших

По данным экстренных служб региона, еще не менее девяти человек получили травмы.

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Три человека погибли в результате частичного обрушения жилого дома на Сахалине. Инцидент произошел в поселке Тымовское. По предварительным данным, в одной из квартир жилой пятиэтажки мог взорваться газовый баллон. Девять человек пострадали.

«По предварительной информации из-под завалов дома в Тымовском извлекли тела трех погибших жителей», - сообщил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко в своем Telegram.

В настоящее время эвакуированные жители дома находятся в пункте временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь, предоставлено горячее питание, вода и другие необходимые вещи.

Ранее Валерий Лимаренко опубликовал кадры с места ЧП. На них видно, как спецтехника приступила к разбору завалов, под которыми еще могут быть люди.