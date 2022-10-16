В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кинолог рассказал, бывает ли у собак депрессия

Алиса Краузе
06:12 16.10.2022
Собаководам объяснили, стоит ли подозревать у питомцев депрессию, если они выглядят грустными и вялыми.
Кинолог рассказал, бывает ли у собак депрессия
© Фото: Przemyslaw Iciak http imagebroker.com # search Globallookpress
Читайте нас на:

Хозяева и просто любители собак уже долгое время не сходятся во взгляде на эмоциональный мир пушистых друзей. Кто-то видит в этих животных воплощение радости и позитива, а кто-то полагает, что пес может тосковать и даже впадать в уныние и депрессию. Сомнения собачников развеял президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Как заметил эксперт, псам не следует приписывать человеческие проблемы с психикой. Так как собаки не занимаются рефлексией и прогнозированием, страдать от депрессии они не могут. Тем временем поведение, похожее на грусть, за питомцами заметить можно - но интерпретировать его нужно другим образом.

«Если собака, как вам кажется, грустит, не проявляет инициативу, отказывается от еды, не просит ласк и не зовет играть... лучше всего обратиться за помощью к ветеринарному врачу, чтобы исключить проблемы со здоровьем», - указал кинолог.

По словам специалиста, делать выводы о чувствах животного, сопоставляя со своими собственными, не нужно. Такой подход часто ведет к неправильным выводам и может стать причиной позднего диагностирования болезней. Списывать вялость и апатию собаки на осеннюю хандру и пытаться решить проблему покупкой новой игрушки - плохая идея. Хороший выбор - обратиться к врачу и проверить здоровье любимца.

При этом, некоторые сложности, затрагивающие ментальное состояние, у псов тоже бывают. Так, у животного может наблюдаться выученная беспомощность, при которой не ощущается связь между действиями и результатом. Подобное происходит, к примеру, если хозяин ругает и хвалит питомца по настроению и игнорирует его просьбы. Из-за этого собака может стать безинициативной и перестать попытки просить что-то, включая внимание человека.

«Чаще всего выученной беспомощностью страдают приютские псы или собаки из неблагополучных семей», - уточнил Голубев в беседе с РИА Новости.

Подобное отклонение также может возникнуть у животного, проходящего долгое лечение, то есть длительное время переносящего неприятные ощущения, которым не способно противостоять. Узнать состояние выученной беспомощности можно по таким признакам как вялость, нежелание играть, равнодушие к ласке, отсутствие аппетита. Помочь разобраться с такой проблемой может специалист.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 Армия
Видео
Улыбки и слова благодарности: кадры раздачи гуманитарной помощи жителям ЛНР
01:58 В стране и мире
«Ее игра окончена»: в Британии готовы попрощаться с Лиз Трасс
00:53 Армия
Ракета-носитель «Ангара» вывела на орбиту спутник в интересах Минобороны РФ
23:39 В стране и мире
Видео
Юрий Башмет выступил в парке «Патриот» в поддержку мобилизованных
21:23 В стране и мире
Маск заявил, что продолжит финансировать работу системы Starlink на Украине
Популярное
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Видео
Путешествие атомохода: в Кронштадте прошел завершающий этап транспортировки АПЛ «Ленинский комсомол»
Видео
Как Киеву удалось устроить теракт на Крымском мосту: ФСБ обнародовала подробности расследования
Видео
Путин заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы странам, устанавливающим потолок цен
Видео
Минобороны России: в районе Запорожья поражены штаб «Правого сектора»* и узел связи «Азова»**
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.