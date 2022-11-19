Шесть человек под завалами: на Сахалине после взрыва газа обрушился дом

Происшествие случилось рано утром в поселке Тымовское.

© Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

Около пяти часов утра в поселке Тымовское Сахалинской области произошел взрыв бытового газа в жилом доме. В результате случилось обрушение с пятого по первый этажи.

Под завалами могут находится шесть человек. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Сейчас на месте инцидента работают сотрудники оперативных служб. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в начале ноября в Сочи на улице Донской обвалился балкон на четвертом этаже многоквартирного дома. В результате происшествия погибли три человека.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).