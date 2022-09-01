Сербы в Косово нарисовали граффити с символом Z на улицах

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Граффити с символом Z - знаком солидарности с Россией и лозунги «НАТО, уходи! Это Сербия!», «Не отступаем! Косово-Метохия остается!» появились на улицах Косовска-Митровицы в самопровозглашенном Косово, города, населенного в основном сербами. О мирной акции протеста сообщил РИА Новости житель города Никола Жович.

«Хотя Приштина объявила, что с сегодняшнего дня начнется переоформление автомобилей с сербскими номерами, для городов, расположенных в республике Косово, конкретных действий по этому поводу пока нет. Движение транспорта через административные переходы проходит без сбоев», - рассказал местный житель.

Напомним, что Приштина заставляет проживающих в крае сербов с 1 сентября заменить личные документы и автомобильные номера на косовские. В Белграде считают, что действия непризнанной республики не должны ущемлять сербов и противоречить резолюции 1244 Совбеза ООН - каждый серб с севера Косово и Метохии должен иметь право въезжать и выезжать с сербскими документами.