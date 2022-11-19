Более 40 лет на страже: как бойцы САУ «Акация» продолжают боевые традиции в зоне СВО

Конструкция самоходки постоянно дорабатывается и совершенствуется. Простота и надежность этой боевой машины сравнима с автоматом Калашникова.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Линия соприкосновения с силами неприятеля на Запорожском направлении. Российские средства разведки обнаруживают артиллерийскую батарею вооруженных формирований украинских националистов. Дистанция - 15 км в густой лесополосе. Наши расчеты действуют молниеносно. В течение двух минут самоходные гаубицы «Акация» избавляются от маскировки и выдвигаются на огневые позиции.

Самоходная артиллерийская установка «Акация» стоит на вооружении российской армии больше 40 лет. При этом ее конструкция постоянно дорабатывается и совершенствуется. Простота и надежность этой боевой машины сравнима с автоматом Калашникова. А география применения гаубицы не ограничена.

Ехать приходится по вязкой колее. Двое суток здесь шел проливной дождь, и дорогу размыло до такой степени, что застревают «Уралы» и «КамАЗы». Но гаубицы идут как по маслу. Спасают гусеницы, для которых грязь - естественная среда обитания.

Заняв огневые позиции, боевые расчеты приступают к заряжанию. В «Акациях» оно раздельно-гильзовое. Сначала в канал ствола досылается 152-мм снаряд, затем гильза с метательным зарядом. Боекомплект составляет 40 боеприпасов.

Мощь 152-мм орудий завораживает. Боевые машины наносят удары по артиллерийской батарее противника. Эффективность поражения цели зависит не только от точности наведения орудия, но и от скорости работы экипажа. Особенно когда машина находится на открытой местности, и противник в любой момент обнаружить ее с воздуха. Перезарядка орудия, корректировка наводчика, и снова выстрел по цели.

Средства объективного контроля докладывают: батарея противника полностью уничтожена. А это значит, что российским артиллеристам срочно необходимо покинуть участок, чтобы избежать ответного огня со стороны неприятеля.

В этом артиллерийском подразделении за время спецоперации государственными наградами награждены десятки бойцов.

«У меня все подразделение, батарея, дивизион - все к госнаградам представлены. Медали Жукова. Медали Суворова. Ордена за заслуги перед Отечеством II-ой степени. И вот у нас недавно один военнослужащий получил Орден Мужества», - поделился командир подразделения САУ с позывным «Ангара».

Среди награжденных и командир «Акации» Иван. По огневым позициям его расчета был нанесен удар вражеской артиллерией. Экипаж боевой машины под командованием Ивана отразил атаку и уничтожил противника встречным огнем.

«Мы одни огневым взводом выкатились на огневые позиции. Тем самым устранив вражеский артиллерийский огонь и их установки. Каждый из нас выполняет интересы своей Родины. Ну, и защищает свою Родину», - сказал командир САУ 2С3 «Акация» Иван.

Сегодня свой профессиональный праздник - День ракетных войск и артиллерии - расчеты самоходных гаубиц встречают на передовой. Ежедневно отрабатывая свои боевые задачи.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы САУ «Мста-С» в зоне спецоперации. Удары наносятся по технике противника, артиллерийским батареям, средствам ПВО, пунктам управления и долговременным огневым точкам. Отстрелявшись, расчеты самоходок меняют позиции, чтобы не попасть под ответный удар украинской артиллерии.