В России предложили выбрать новое название для движения детей и молодежи

Пользователи могут проголосовать за один из десяти вариантов в официальном сообществе в социальной сети ВКонтакте.

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Российское движение детей и молодежи запустило голосование, в котором можно выбрать новое название для общероссийской общественно-государственной организации.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации, говорится, что все желающие смогут проголосовать за один из десяти вариантов, которые были предложены детьми и отобраны экспертами. Голосование проходит на странице движения в социальной сети ВКонтакте.

Среди вариантов нового названия значатся такие варианты, как «Российское движение детей и молодежи», «Пионеры», «Движение им. Гагарина», «Новое поколение», «Юность», «Патриоты», «Будущее России», «Движение школьников и молодежи», «Юная Россия» и «Большая перемена».

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками финала конкурса «Большая перемена» заявил, что российские власти поддержат новое движение детей и молодежи, на основе их же предложений это движение и будет сформировано. Глава государства также отметил, что создание необходимых условий для всестороннего развития детей в нашей стране является безусловным приоритетом.