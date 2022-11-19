В зоне действия «Циклона»: начальник ракетных войск и артиллерии рассказал о РСЗО нового поколения

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Начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский рассказал об основных направлениях развития реактивных систем залпового огня следующего поколения «Циклон» и том, как высокоточные боеприпасы стали неотъемлемой частью любого артиллерийского комплекса в современных условиях.

«Уже сейчас определены основные направления развития реактивных систем залпового огня следующего поколения "Циклон", и ведется работа по определению их облика», - заявил генерал-лейтенант.

По его словам, основными направлениями развития РСЗО нового поколения являются сокращение времени подготовки к ведению огня, в том числе за счет применения новых видов заряжания, повышение дальности стрельбы и могущества реактивных снарядов, усиление боевой эффективности за счет применения высокоточных реактивных снарядов, а также совершенствование автоматизации боевых машин.

Также Михаил Матвеевский сказал, что высокоточные боеприпасы с самыми различными системами наведения, в том числе и реализующие принцип «выстрелил и забыл», в современных условиях являются неотъемлемой частью любого артиллерийского комплекса.

«При этом сейчас все современные образцы вооружения рода войск уже имеют в своих боекомплектах высокоточные боеприпасы и успешно применяют их в ходе специальной военной операции», - добавил он.

Как отметил военачальник, в настоящее время завершается разработка ряда новых высокоточных боеприпасов для артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем ракетных войск и артиллерии. Генерал армии пожелал крепкого здоровья, благополучия и больших достижений, выразив уверенность, что военнослужащие ракетных войск и артиллерии будут продолжать вносить весомый вклад в защиту национальных интересов государства.