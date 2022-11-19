Армия Шойгу поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии Максим Крюков Министр обороны выразил уверенность, что военнослужащие ракетных войск и артиллерии будут продолжать вносить весомый вклад в защиту национальных интересов Отечества. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем ракетных войск и артиллерии, который традиционно отмечается в России 19 ноября. «Ракетчиков и артиллеристов всегда отличали высокое мастерство, исключительное мужество и отвага. Сегодня, принимая участие в специальной военной операции, они действуют четко и грамотно, эффективно выполняют поставленные перед ними ответственные задачи в самых непростых условиях обстановки», - говорится в поздравительной речи министра. Сергей Шойгу пожелал крепкого здоровья, благополучия и больших достижений, выразив уверенность, что военнослужащие ракетных войск и артиллерии будут продолжать вносить весомый вклад в защиту национальных интересов Отечества. Экспертное мнение и аналитика