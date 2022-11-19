В Ленобласти полностью восстановили работу котельных после ЧП на газопроводе

Сейчас ведется подача давления в частный сектор и многоквартирные дома.

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Во всех котельных Всеволожского района Ленинградской области восстановлено газоснабжение. Сейчас ведется подача давления в частный сектор и многоквартирные дома. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«К сожалению это займет время, так как надо перед пуском газа в многоквартирных домах , по существующей инструкции , делать газовым службам обход по домам и квартирам», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Напомним, что сегодня около половины четвертого вечера на Рябовском шоссе в результате разгерметизации произошел пожар на газопроводе. В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас СК РФ проводит доследственную проверку по факту аварии. По ее результатам могут возбудить дело о нарушении промышленной безопасности.