В стране и мире Взрыв и пламя: кадры с места пожара на газозаправочной станции под Петербургом Анна Касаткина По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. © Видео: spb_today 9online VK © Фото: pitertop, Telegram Читайте нас на: Сильный пожар вспыхнул на газозаправочной станции во Всеволожском районе Ленинградской области. В социальных сетях публикуют кадры возгорания. По словам губернатора Александра Дрозденко, из-за возгорания снижено давление на магистральном газопроводе, для бесперебойной подачи тепла Всеволожская теплоэлектростанция переведена на мазут. «По предварительной информации, пострадавших нет. Спасательные службы обеспечивают локализацию очага возгорания», — написал он в своем Telegram-канале. Ранее в подмосковном Подольске загорелся электромеханический завод. С предприятия эвакуировали 150 человек. Экспертное мнение и аналитика