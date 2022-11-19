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Взрыв и пламя: кадры с места пожара на газозаправочной станции под Петербургом

Анна Касаткина
16:50 19.11.2022
По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.
© Видео: spb_today 9online VK © Фото: pitertop, Telegram
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Сильный пожар вспыхнул на газозаправочной станции во Всеволожском районе Ленинградской области. В социальных сетях публикуют кадры возгорания.

По словам губернатора Александра Дрозденко, из-за возгорания снижено давление на магистральном газопроводе, для бесперебойной подачи тепла Всеволожская теплоэлектростанция переведена на мазут.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Спасательные службы обеспечивают локализацию очага возгорания», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в подмосковном Подольске загорелся электромеханический завод. С предприятия эвакуировали 150 человек.

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