В стране и мире На Украине заявили о взрыве на промышленном объекте в Запорожье Сергей Лебедев На месте происшествия работают спасатели. © Фото: Cecilia Fabiano Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: В пятницу вечером в подконтрольном киевскому режиму Запорожье прогремело несколько взрывов. Как заявляют местные власти, поврежден важный объект промышленной инфраструктуры. Некоторые украинские средства массовой информации сообщают, что речь может идти о предприятии «Мотор Сич». На месте происшествия работают спасатели. Они пытаются ликвидировать сильный пожар. Напомним, что недавно киевские власти решили провести национализацию некоторых предприятий. В частности, это касается и «Мотор Сич». С резким осуждением этого выступили инвесторы из Китая. Они обрушились с критикой в адрес украинских властей, «необоснованно грабящих права и интересы» инвесторов. Экспертное мнение и аналитика