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Politico: Шольц и Макрон объединились против США

Алиса Краузе
01:19 28.10.2022
Американская пресса считает, что впереди Запад может ожидать торговая война.
Politico: Шольц и Макрон объединились против США
© Фото: Rit Heize XinHua Globallookpress
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Французский президент Эммануэль Макрон вместе с немецким канцлером Олафом Шольцем намерены провести с властями США переговоры, посвященные проблеме недобросовестной конкуренции. Такую информацию озвучили в американской прессе.

Лидеры европейских государств разделяют мнение, что планы Вашингтона давать госсубсидии, поощряющие перенос производства на территорию Соединенных Штатов, сильно повлияют на рынок. К соответствующему выводу Макрон с Шольцем пришли во время долгой беседы в Париже 26 октября.

Несмотря на натянутые отношения между Францией и ФРГ, главы стран оказались солидарны в том, что Евросоюз не может позволить себе пускать ситуацию на самотек. Как указывает Politico, в ЕС готовы дать серьезный отпор Вашингтону, если он будет настаивать на действии Акта о снижении инфляции в нынешнем виде.

Данный документ устанавливает низкие налоги и энергетические льготы для компаний, решивших инвестировать в США. Кроме того, не так давно в стране были приняты законы, поощряющие покупку американских автомобилей, что особенно неприятно для Парижа и Берлина.

Обозреватели издания сделали вывод, что в случае игнорирования Штатами недовольства ЕС Запад может ожидать полноценная торговая война.

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