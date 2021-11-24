Вопросы истории Вопросы истории Кровавые короны: семь быстрых политических убийств и одно полувековое покушение Егор Левин Многолетняя «охота» на кубинского революционера Фиделя Кастро так ничем и не закончилась, и он ушел из жизни по естественным причинам; но история знает множество гораздо менее счастливых случаев. © Фото: KAP, Zuma, Globallookpress Читайте нас на: Как правило, политическое убийство происходит с определенной политической же целью - расколоть властные формирования или организовать государственный переворот. Автором идеи и исполнителем может быть один человек или группа, но чаще непосредственным «спусковым крючком» выступает одиночка с обостренным «чувством справедливости» или террористическая организация, а в организации таких инцидентов любители теорий заговора часто усматривают «след» государственных спецслужб. Известными жертвами политических фанатиков были Гай Юлий Цезарь, короли Франции Генрих III и Генрих IV, убийство российского императора Александра II носило характер борьбы за власть, в США на слуху убийства президентов Авраама Линкольна, Уильяма Мак-Кинли и Джона Кеннеди. Печально известна американская сторона и ликвидацией неугодных политиков из других стран, часто нелояльных режиму штатов. Широко известна история так ничем и не окончившейся за много лет «охоты» на Фиделя Кастро после Кубинской революции. Покушения на него начались в 1959 году, с момента его прихода к власти на Кубе, и продлились до 2000 года. Общее их количество могло доходить до 734, о чем Кастро лично рассказывал режиссеру Оливеру Стоуну. Однако сомнительно, что все они фактически подтверждены. © KEYSTONE Pictures, Keystone Press Agency, Globallokpress Правительство США долго отрицало существование специальной программы по покушениям на мировых лидеров, так как она бы нарушала Устав ООН, но в 1975 году комиссия Черча (во главе с сенатором от Айдахо Фрэнком Черчем) собрала доказательства причастности ЦРУ к заказным убийствам и покушениям. Касательно Фиделя Кастро комиссия выявила восемь покушений в 1960-1965 годах. Примечательно, что расследователи также отметили в данном вопросе особую активность администрации 35-го президента США Джона Кеннеди, чья история убийства до сих пор остается одной из самых обсуждаемых в мире. Это произошло 22 ноября 1963 года в Техасе. Самая популярная версия причин случившегося - выстрел одиночки Ли Харви Освальда. Поначалу он отрицал свою виновность, но затем был и сам загадочно убит. Инцидент с Кеннеди - один из самых громких в мировой истории, породивший множество теорий, в которых Освальд далеко не на первом месте. Трагедии посвящены множество документальных и несколько художественных фильмов. Между тем некоторые покушения на Фиделя Кастро со временем предали огласке. Какие-то документы рассекретили американские спецслужбы, какие-то - кубинские. Так, еще на заре его политической карьеры обученный шпион внедрился в лагерь Фиделя. Во время первого же ночлега под открытым небом оказалось, что киллеру нечем было укрываться, и команданте укрыл его своим одеялом, пролежав с неудавшимся (утром он просто сбежал) убийцей всю ночь бок о бок. Мог Кастро стать и жертвой своей любви к противоположному полу: одна из его женщин, Марита Лоренц, должна была убить его по заданию ЦРУ, но ядовитые пилюли, выданные ей для этого, растворились в тюбике с кремом, куда она их спрятала. Когда Фидель раскрыл неудавшееся убийство, он предложил Лоренц выстрелить в него, но она отказалась и сбежала в Венесуэлу. В течение XX века происходили и многие другие политические убийства, помимо Кеннеди. С начала столетия и до самого его конца случилось несколько подобных историй в разных уголках мира. К примеру, жертвой политики стал португальский диктатор по прозвищу «президент-король» Сидониу Паиш. Он занимал разные должности и проводил смелые государственные преобразования, но окончание Первой мировой войны в 1918 году и последовавший социальный упадок повлекли за собой чрезвычайное положение и тотальное ухудшение обстановки в стране. В результате всего этого Паиша на вокзале Россиу застрелил республиканский активист Жулиу Жозе да Кошта. © Wikimedia Жертвой убийцы стал и президент Франции в 1931-1932 годах Поль Думер. 74-летний политик был одним из самых пожилых глав государства, открыто выступал за сотрудничество с Великобританией, увлекался наукой и работал над созданием зоологического парка. Но президентство Думера в 1932 году также прервал убийца-одиночка: казак и поэт Павел Горгулов пришел на книжную ярмарку ветеранов, приглашенный под своим творческим псевдонимом, и несколько раз выстрелил в Поля из пистолета. Впоследствии придя в себя в больнице на непродолжительное время, он вскоре скончался. © Wikimedia В отличие от кубинского лидера Фиделя Кастро, никарагуанский политик Анастасио Сомоса Гарсиа, наоборот, пользовался большой поддержкой Соединенных Штатов Америки. Но это не спасло его от незавидной участи: Гарсиа сам организовал покушение на революционера Аугусто Сандино, но в конечном счете его жесткий авторитаризм прервался после покушения уже на него в 1956 году. Поэт Ригоберто Лопес Перес успел произвести несколько выстрелов из револьвера, прежде чем был застрелен охраной Сомосы, но и сам лидер Никарагуа, смертельно раненный, умер спустя восемь дней. © Wikimedia Команданте Фидель также подвергался самым разным покушениям, к которым спецслужбы подходили «с фантазией», но были и «простые» в таком контексте ситуации. Во время поездки в Чили в него должны были стрелять два снайпера, но непосредственно перед этим один из них угодил под машину, а второго свалил острый аппендицит. Позже на пути команданте в Антофагасту заложили мощную тротиловую бомбу, но подрыв не состоялся из-за ржавчины на взрывном устройстве. Третьей «чилийской попыткой» стала Лима, где его самолет делал транзитную остановку. Тогда Кастро устал и приказал лететь в другой аэропорт, где, соответственно, его никто из недоброжелателей не ждал. Пережил два покушения и южнокорейский президент Пак Чон Хи. 21 января 1968 года отряд спецназа Корейской народной армии в составе 31 человека не дошел 800 метров до его дома и был практически полностью ликвидирован полицейскими. Второе покушение было совершено в 1974 году на выступлении в честь 29-й годовщины освобождения страны от японского колониализма. Киллер выстрелил из револьвера, но попал в жену президента. Когда ее, умирающую, унесли со сцены, Пак Чон Хи продолжил свою речь. В конце концов, он был убит в 1979 году директором Центрального разведывательного управления Южной Кореи Кимом Джэ Гю. Единого мнения о мотивах убийства нет по сей день. © Wikimedia История знает и политические убийства в виде полноценных военных операций. Одной из таких была «Рептилия» - операция по ликвидации бывшего диктатора Никарагуа Анастасио Сомосы Дебайле в 1980 году. Для этого через аргентинскую границу специально перебросили гранатомет РПГ-7, автоматы АК-47, винтовки М16 и множество пистолетов. Внушительный арсенал сделал свое грязное дело, и кортеж Дебайле подвергся обстрелу. Финальным его штрихом стал выстрел из гранатомета, лишивший автомобиль Дебайле двери и крыши. Это позволило убийцам беспрепятственно закончить начатое. Среди всего количества покушений на кубинского лидера Фиделя Кастро есть одно очень схожее: в апреле 1961 года пятеро автоматчиков обстреляли его автомобиль. Он был бронирован, поэтому никто не погиб, но изрешетило машину изрядно. Годом позже катера «Самообороны Кубы» прибыли в гаванский порт, чтобы обстрелять гостиницу, в которой Кастро проводил переговоры с представителями СССР, но из-за поломки весь их боезапас ушел «в молоко». Как оказалось, сам кубинец в отеле в тот день и вовсе не появлялся. Еще одно громкое политическое убийство 20-ого столетия было совершено 28 февраля 1986 года на центральной улице Стокгольма. В тот день премьер-министр Швеции Улоф Пальме возвращался из кинотеатра со своей супругой. Телохранителей с ними не было, что стало роковой ошибкой: к политику подошел высокий мужчина и дважды выстрелил, один раз в спину самого министра, второй - его супруги. Улоф умер на месте, а инцидент с убийством постепенно оброс множеством теорий, начиная от операции спецслужб, заканчивая банальной ошибкой киллера, перепутавшего политика с местным крупным наркоторговцем. © Heinrich Sanden, dpa, Globallookpress Таким образом, если снова вернуться к началу, лидер кубинских революционеров Фидель Кастро долгое время оставался одним из тех государственных руководителей, чья жизнь находилась под постоянной угрозой, но который все же смог избежать фатальной опасности. Несмотря на то что за 638 запланированными и осуществленными покушениями на него стояло и американское правительство, и кубинские недоброжелатели, и мафиозные семьи. Во время президентства в США Эйзенхауэра на Кастро было совершено 38 покушений, Кеннеди - 42, Джонсона - 72, Никсона - 184, Картера - 64, Рейгана - 197, Буша старшего - 16, Клинтона - 21. Для Соединенных Штатов ликвидация Фиделя стала навязчивой идеей, в исполнении которой они использовали отравленные сигареты, акваланги с туберкулезом вместо воздуха, бомбы в бейсбольных мячах, ручки-шприцы и многие другие приспособления. На операции против Кастро по указаниям американского правительства следовало «не жалеть денег, времени, людских ресурсов и усилий». Сам он, комментируя покушения, однажды сказал: «Если бы способность выживать после покушений была олимпийской дисциплиной, я бы имел по ней золотую медаль». © Keystone Press Agency, Globallookpress Всю непростую историю жизни стойкого и непоколебимого команданте смотрите в программе «Загадки века с Сергеем Медведевым. Убить Фиделя Кастро» на сайте телеканала «Звезда» и на канале в YouТube. От чего все-таки умер кубинский лидер? Почему упорно продолжает циркулировать версия, что его именно убили? Известно, что он страдал от тяжелого заболевания, но какого? Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика