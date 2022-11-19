Навстречу друг другу: как новый мост через Амур укрепит экономические связи России и Китая

Развитие экономических связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности, с Китаем играет для России колоссальное значение.

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Рукопожатием двух партнеров назвали новый мост, который связал Россию и Китай. Железнодорожная переправа через Амур заработала сегодня в Еврейской автономной области. Путь доставки грузов сократился на семьсот километров. Это даст новый толчок экономическим отношениям Москвы и Пекина.

На путях грузовой состав — локомотив тянет за собой 50 вагонов руды и, как первопроходец, прокладывает еще один логистических маршрут в Китай по новой переправе через Амур. Глядя на массивную, сложную, современную конструкцию, трудно представить, что еще шесть лет назад на этом месте ничего не было.

Мост начали строить навстречу друг другу одновременно. Строители провели уникальную работу и соединили полотно с точностью до сантиметра. Длина железнодорожного полотна над водой — больше двух километров. Его держит 21 металлобетонная опора.

Для возведения моста-гиганта потребовалось около тысячи человек, 215 единиц техники и почти 10 миллиардов рублей.

Амур или, как его называют в Китае, «большой черный дракон» — река судоходная по всей своей протяженности. Поэтому сохранить навигацию было важной задачей. Для кораблей и барж строители предусмотрели проходы. На самом мосту разместились две колеи. Китайская и российская, последняя немного шире. Такое решение позволит избежать задержек на переправе.

Инженерная сеть состоит из 62 зданий — это пункты пропуска и санитарного контроля, водозащитная дамба, десятки километров путей, приложенных в суровых условиях дальневосточной зимы. Строительство не прекращалось даже когда температура воздуха опускалась до минус 38 градусов.

«Весной были паводки, режим ЧС вводили, но смогли уложится в сроки. Сложно было пропускать ледокол», — рассказывает представитель строительной компании Никита Сатюков.

Развитие экономических связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и, в частности, с Китаем для России имеет колоссальное значение.

Сухопутные железнодорожные переходы в Забайкалье и Приморье сейчас работают на пределе возможностей. Сроки доставки из-за этого сильно увеличиваются. Мост через Амур в Еврейской автономии позволит сократить перевозку минимум на 700 километров. К тому же, он обеспечит надежный и предсказуемый график движения товаров и грузов. Это значит, что экспорт угля, древесины, железной руды и других товаров станет быстрее и выгоднее.

Поезда из России будут попадать в китайский город Тунцзян провинции Хэйлунцзян. Дальше грузы дальневосточных предприятий будут двигаться до потребителей в КНР и Юго-Восточной Азии. В перспективе стальная экспортная артерия позволит перевозить около 20 миллионов тонн груза в год.

Правительство России уделяет огромное внимание реконструкции и расширению байкало-амурской и транссибирской магистралей. Сама железнодорожная переправа являются частью большой логической системы, которая в перспективе должна помочь развитию и освоению Дальнего Востока. По предварительной оценке, экономические связи приграничных территорий двух стран позитивно отразятся на жизни более чем 40 миллионов человек.