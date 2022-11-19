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В МИД РФ отреагировали на решение Польши не допустить Лаврова к участию в СМИД ОБСЕ

Анна Касаткина
19:49 19.11.2022
Данное решение несовместимо со статусом Польши как действующего председателя ОБСЕ, заявили в ведомстве.
В МИД РФ отреагировали на решение Польши не допустить Лаврова к участию в СМИД ОБСЕ
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Решение Польши не допустить главу МИД РФ к Совету министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в польском городе Лодзе беспрецедентно и провокационно. Об этом говорится в заявлении российского дипломатического ведомства.

Как отметили в ведомстве, данное решение несовместимо со статусом председателя ОБСЕ, в которой 57 стран участвуют как суверенные и независимые в условиях полного равенства. Таким образом, указали в МИД, нарушены Правила процедуры ОБСЕ и решения ее директивных органов, в частности, решение СМИД ОБСЕ в Порту о принципах работы председательства.

В ведомстве добавили, что на протяжении всего года Варшава вместо укрепления ОБСЕ рушила основы организации, в частности, отменяла ключевые мероприятия, некоторые их них проводились с «подрывной» повесткой дня, а правила процедуры не соблюдались.

«Неприемлемый выпад против России в контексте СМИД — кульминация всего "антипредседательства" Польши в организации... Подобными разрушительными решениями поляки при поддержке своих единомышленников по западному лагерю толкают ОБСЕ в пропасть, лишают еe последних шансов проявить свою востребованность в деле укрепления безопасности и налаживания сотрудничества, ради чего она и создавалась», — подчеркнули в министерстве.

В МИД РФ также выразили надежду, что здравомыслящие политики разделяют позицию россии о недопустимости подобных действий и дадут им принципиальную оценку — соответствующий запрос уже направлен всем государствам0-участникам ОБСЕ. В ведомстве добавили, что российскую делегацию на СМИД ОБСЕ возглавит постпред РФ при организации Александр Лукашевич.

Ранее делегации Общественной палаты России отказали в участии во втором Дополнительном совещании в области человеческого измерения на площадке ОБСЕ. В повестку дня встречи были заявлены темы свободы собраний и СМИ, обсуждение роли национальных и местных институтов.

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