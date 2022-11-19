Огромный кусок трубы: кадры с места ЧП на газопроводе в Ленобласти

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Открытое горение на газопроводе в Ленинградской области удалось ликвидировать. Об этом сообщили в экстренных службах.

Как утверждается, в результате произошедшего, по предварительным данным, никто не пострадал.

Корреспондент «Звезды» с места передает, что все подъезды к месту ЧП, где сегодня произошло возгорание на газопроводе, перекрыты. Работают сотрудники ДПС. На месте сейчас силовые структуры, а также пожарные.

По сообщениям газовых служб, оперативно сработала автоматика. Снизилось давление в трубе. Сейчас пожарные ликвидируют остатки газа, который был в трубе.

Интернет-пользователи , которые живут недалеко от места ЧП, в соцсетях сообщают, что слышали сильный гул, а также наблюдали вибрацию. Столб огня достигал примерно 20-30 метров. Его было видно за многие километры вокруг.