Раскрыта причина исчезновения граффити с военными-«богатырями» на Садовом кольце в Москве

Авторы граффити пообещали, что на зданиях в столице появятся новые рисунки в поддержку спецоперации.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Граффити с российскими военными в образе трех богатырей на Садовом кольце в Москве закрасили, так как истек срок их размещения. Об этом «Звезде» рассказала пресс-секретарь женского движения «Катюша» Екатерина Образцова.

По ее словам, размещение граффити было согласовано с городскими властями.

«Граффити перед нанесением прошли все необходимые согласования и срок был (размещения. — Прим.ред.) на два месяца, эти сроки были выдержаны... Мы понимаем при этом, что многие расстроились, что это граффити исчезли. Спешим обрадовать: скорее всего, на месте этих граффити или в другом месте Москвы появятся новые граффити, они также будут направлены на поддержку наших бойцов, нашей страны и СВО в целом», — сказала Образцова.

Вдохновленные картиной Виктора Васнецова граффити появились на Зацепском Валу в середине сентября. Они изображали участвующих в спецоперации российских военных — представителей разных народов страны. В ноябре граффити закрасили, что возмутило некоторых горожан.