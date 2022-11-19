Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Мексиканец сердцем: как Юрий Кнорозов распутал клубок загадочного письма индейцев майя

Роман Закурдаев
18:32 19.11.2022
Сегодня, 19 ноября, исполняется 100 лет со дня рождения великого ученого.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: С. Соловьев, РИА Новости, Kwamikagami, Wikimedia
Читайте нас на:

Со страниц рукописного текста и удивительно детальных зарисовок о шаманах Средней Азии для тогда еще студента истфака МГУ Юрия Кнорозова и началось погружение к тайнам и загадкам древних цивилизаций.

Орден ацтекского орла – высший орден Мексики, который только может быть присужден иностранцу. Ацтекского орла в свое время получили Английская королева Елизавета II, Фидель Кастро, писатель Габриэль Гарсия Маркес. А тут - скромный советский ученый из Ленинграда, который до своего выдающегося открытия никогда не был в Мексике.

«Дед никогда не говорил – Анна, я гений. Наверное, масштаб личности я оценила только после его смерти», - рассказала внучка Кнорозова Анна Маслова.

Сам Кнорозов называл себя кабинетным ученым, а свою работу – «скучной бухгалтерией». В крохотном кабинете в Кунсткамере с видом на Эрмитаж он терпеливо всматривался в издания рукописей майя и в знаменитые «Сообщения о делах в Юкатане» испанского епископа Диего де Ланда.

От него миру дошло значение всего лишь 29 иероглифов - ничтожно малое количество для разгадки тайны тысячелетия. Но Кнорозову удалось невообразимое - он дешифровал все остальное. До его открытия ученым сообществом признавалось, что проблема эта фактически не разрешимая.

«Все это он делал вручную, каторжный труд...Гений – не в таком расхожем смысле слова, что он чудак витал в фантазиях, а гений как человек, у которого возможности и способности превышают обычные человеческие пределы», - заявила ученица Юрия Кнорозова,  д.и.н., ведущий научный сотрудник отдела этнографии Южной и Юго-Западной Азии Кунсткамеры Маргарита Альбедиль.

Молодой ученый предположил, что в иероглифах зашифрованы не буквы, а слоги и постепенно, сочетая знаки друг с другом, распутал весь клубок загадочного письма индейцев майя .

Ковалевское кладбище в пригороде Петербурга - здесь похоронен Юрий Кнорозов. Надпись на надгробной плите – великий дешифровщик. И здесь же те самые причудливые знаки – иероглифы майя, над которыми ломал голову весь мир, а покорились они лишь единственному человеку.

Давняя мечта невыездного ученого - оказаться на родине майя - исполнилась только спустя 40 лет после его нашумевшей диссертации с падением «железного занавеса». В Мексике уже пожилого Кнорозова встречали, как национального героя. Там он настоящая знаменитость, его чтят и помнят до сих пор.

«Я лично встречал людей, не специалистов по культуре майя, и они знали имя Кнорозова, они очень уважают этого ученого как человека,  который таким образом оказал большое влияние на народ Мексики», - сказал доктор исторических наук, исследователь культуры, искусства и религии майя Алехандро Шесенья.

В столице штата Юкатан в Мериде в честь Кнорозова открыт трехметровый памятник. Ученый держит на руках одну из своих любимых кошек - Аспид или, как он ее ласково называл, Ася. Образ со знаменитой черно-белой фотографии. Как и на многих других снимках он как всегда мрачный, с холодным, пронизывающим взглядом.

«Выглядел он – это смесь такая Эйнштейна с бомжом. Меньше всего можно было подумать, что он академический сотрудник. Это образ, и он его поддерживал», - считает д.и.н., главный научный сотрудник Отдела этнографии Америки Кунсткамеры Юрий Березкин.

Не изменял Юрий Валентинович и своему оригинальному чувству юмора. Однажды на съемки документального фильма пришел с повязкой на глазу – недолюбливал журналистов. А мог и вовсе выдумать себе соавтора.

«Дед в виде шутки в одной из своих статей “В вопросе классификации…” назначил кошку своим соавтором. Но это была шутка. Дед пошутит, а потом все думают, что дед имел связь с кошками и они потом писали на пару. Нет», - объяснила его внучка.

На родине Кнорозова, во многом благодаря его последователям, только сейчас к нему заслуженно возвращается интерес и та самая народная известность, которой он так всегда сторонился. К юбилею ученого на здании Кунсткамеры планируют установить мемориальную доску.

Памятная табличка появится и на фасаде дома, где он жил. Из окна его квартиры вместо пирамид майя Кнорозову открывался вид на русские березы, а он с надеждой всегда повторял: «Сердцем я остаюсь мексиканцем».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:45 В стране и мире
Видео
Раскрыта причина исчезновения граффити с военными-«богатырями» на Садовом кольце в Москве
17:44 В стране и мире
Видео
Огненное зарево: новые кадры пожара на газозаправочной станции в Ленобласти
17:30 В стране и мире
Видео
Нетрезвый пассажир «посадил» в Новосибирске самолет из Иркутска в Москву: кадры из салона
16:26 В стране и мире
Видео
Премьер Британии Сунак впервые приехал в Киев на встречу с Зеленским
15:27 Армия
Видео
Украинский боевик подробно описал момент, когда попал в российский плен
Популярное
В МО РФ заявили, что убийство выродками ВСУ пленных не получится представить «исключением»
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
МО РФ: украинское командование расстреляло своих же боевиков в ЛНР после отказа выполнять задачи
Видео
МО РФ: специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.