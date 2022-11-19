Огненное зарево: новые кадры пожара на газозаправочной станции в Ленобласти

По словам главы региона, в настоящий момент газопровод перекрыли. После того, как остатки газовой смеси выгорят, аварийные бригады начнут ремонт.

© Видео: drozdenko_au_lo, Telegram © Фото: drozdenko_au_lo, Telegram

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опубликовал новое видео с места пожара на газозаправочной станции под Петербургом.

«На место возгорания газопровода выехал пожарный поезд и техника для тушения на гусеничном ходу», - написал он в Telegram-канале.

Дрозденко уточнил, что в настоящий момент газопровод перекрыли. Он также добавил, что после того, как остатки газовой смеси выгорят, аварийные бригады начнут ремонт.

Было подчеркнуто, что, несмотря на «видеоэффект», огонь вряд ли распространится по лесу, так его территория обособлена от места пожара.