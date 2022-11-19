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Нетрезвый пассажир «посадил» в Новосибирске самолет из Иркутска в Москву: кадры из салона

Анна Касаткина
17:30 19.11.2022
После набора лайнером высоты мужчина начал вести себя агрессивно.
© Видео: МВД России © Фото: mediamvd, Telegram
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Летевший из Иркутска в Москву самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска Толмачево из-за нетрезвого пассажира на борту. Об этом сообщила официальной представитель МВД России Ирина Волк.

В дежурную часть линейного отдела полиции в Толмачево поступило сообщение о том, что на борту рейса Иркутск-Москва находится пассажир, который ведет себя неадекватно.

«После приземления воздушного судна транспортные полицейские задержали и доставили в дежурную часть 38-летнего жителя Калининградской области с видимыми признаками опьянения, который возвращался домой с работы вахтовым методом в Магаданской области», — рассказала Волк.

Сотрудники полиции выяснили, что после набора лайнером высоты мужчина начал вести себя агрессивно, мешал работе экипажа и провоцировал конфликт с другими пассажирами. Он встал со своего места, начал ходить по салону, нецензурно выражался, пытался хватать за одежду бортпроводников и бил руками по борту самолета. Так как эти действия представляли опасность для окружающих, командир воздушного судна предупредил о мужчину о недопустимости его поведения, на что последний не отреагировал, после чего было принято решение о вынужденной посадке.

Транспортные полицейские составили на нарушителя административный протокол о невыполнении законных распоряжений командира воздушного судна, решается вопрос о привлечении его к ответственности по статье УК РФ о хулиганстве на воздушном судне, добавила представитель МВД.

Ранее летевшую из Владивостока жительницу Новосибирска связали веревками и скотчем за дебош на борту воздушного судна.

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