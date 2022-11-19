В Донецке в День артиллерии открыли бюст Ольге Качуре

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Корса осталась до конца верна своей Родине и долгу.

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На Аллее Славы в Донецке в День ракетных войск и артиллерии открыли бюст погибшей военнослужащей Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Ольге Качуре (позывной «Корса»). Церемонию посетил глава ДНР Денис Пушилин.

«Сегодня, в День артиллерии, открыли бюст Корсе на Аллее Славы. Война — дело мужское. Тем более поражает, когда женщина на войне — командир. И не просто командир, а командир реактивного артдивизиона», — написал глава ДНР в своем Telegram-канале.

По его словам, Корса воевала «жестко, бескомпромиссно, талантливо», а противник вел за ней охоту много лет.

«Ей объявляли смертный приговор, угрожали, запугивали, всячески пытались сломить дух — но нет! Она до конца осталась верной Родине, своему долгу», — заключил Пушилин.

О гибели Качуры стало известно в августе. Указом главы ДНР ей было посмертно присвоено звание Героя республики, на следующий день президент РФ Владимир Путин присвоил ей звание Героя России.