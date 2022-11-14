Охваченный огнем завод в Подольске: кадры с места

Утверждалось, что самостоятельно эвакуироваться удалось 150 людям. По предварительным данным, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» показал, как выглядит пожар на Подольском электромеханическом заводе, бывшем предприятии «Зингер» в Подмосковье.

Предприятие выпускает электрогидравлические и гидравлические системы.

На кадрах видно, что окон здания вырываются языки пламени, с которыми пытаются совладать пожарные. Полыхает уже и четвертый этаж, а площадь возгорания выросла до 2,8 тысяч квадратных метров.

Как ранее сообщали в экстренных службах, загорелся упаковочный материал на третьем этаже, огонь быстро распространился по всему зданию.

Утверждалось, что самостоятельно эвакуироваться удалось 150 людям. По предварительным данным, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.