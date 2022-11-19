На саммите АТЭС анонсировали идеальный шторм для мировой экономики

Первый вице-премьер Андрей Белоусов призвал мировое сообщество отказаться от протекционизма в экономике, избавиться от торговых барьеров и восстановить доверие.

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Мировую экономику ожидает идеальный шторм в ближайшие годы. С таким прогнозом выступил первый вице-премьер Андрей Белоусов, возглавляющий делегацию России на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

«Сейчас мы только входим в понимание остроты тех проблем, которые складываются в мире. Дело в том, что предстоящие несколько лет - это период идеального шторма, когда на ограниченном временном промежутке сходятся негативные тренды, которые накапливались достаточно давно», - цитирует Белоусова РИА Новости.

Одним из таких трендов он считает протекционизм в мировой торговле и блокировку связанных с ВТО правил. Вторым фактором Белоусов выделил гигантскую долговую нагрузку стран. Третий фактор, который Белоусов счел важным, связан с ростом цен. Это процесс начался не вчера и носит долговременный характер. Первыми выросли цены на металл, затем на топливо, а уже это повлекло за собой лавинообразное подорожание всего, объяснил глава российской делегации.

Андрей Белоусов предложил сосредоточиться на мерах по преодолению глобального кризиса, а именно снять финансовые и торговые ограничения, после чего заняться восстановлением доверия.

«Это займет очень много времени, но никакие правила, которые мы бы ни придумали, они не будут действовать, если они не будут опираться на взаимное доверие партнеров», - подчеркнул он.

Саммит АТЭС проходит в Бангкоке 18 и 19 ноября. В состав организации входят 21 страна, включая Россию, США, Китай, Индонезию и др.

На уходящий неделе свой рецепт улучшения общего экономического климата предложил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он заявил, что нормальной реакцией для европейских лидеров, которые поддерживают антироссийские санкции и рушат экономику Евросоюза, было бы уйти в отставку. По словам Сийярто, ЕС хочет вводить новые санкции только для того, чтобы оправдать свои предыдущие ошибочные решения, так как «после заявления о том, что санкции означают тупик, надо будет назвать ответственных».