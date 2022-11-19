В Минобороны рассказали, сколько боевиков уничтожили в ЛДНР и Харьковской области

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены девять пунктов управления противника, уточнили в МО РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Благодаря активным действиям российских Вооруженных Сил на Купянском направлении, были сорваны атаки тактических групп украинских боевиков. Об этом рассказал официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

«В результате поражения огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации уничтожено более 60 украинских военнослужащих и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера», - заявил Конашенков.

Кроме того, на Краснолиманском направлении в результате упреждающих действий ВС РФ была пресечена попытка радикалов атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики.

«Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля. В Донецкой Народной Республике в ходе наступления российских войск уничтожены более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей», - добавили в Минобороны.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2532 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6705 танков и других боевых бронированных машин, 897 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3599 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7273 единицы специальной военной автомобильной техники.

Накануне в Минобороны России рассказали об уничтожении вражеского арсенала с западным артиллерийским вооружением. Арсенал был уничтожен в ходе сосредоточенного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления, ОПК Украины, а также связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры. Все цели удара были достигнуты, а ракеты попали точно в назначенные объекты, утчонил Игорь Конашенков.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов