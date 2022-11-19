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МО РФ: в районе Авдеевки ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США

Иван Лебедянский
13:55 19.11.2022
Об этом в брифинге заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Министерство обороны России заявило об уничтожении российскими войсками радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-50 в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики. В ведомстве также отметили, что данное средство обнаружения артиллерии производится в США. 

Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков также заявил об уничтожении более 120-ти украинских боевиков, двух танков, трех боевые бронемашин и семи автомобилей в ДНР. 

Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружения, а также финансовая помощь Украине способствуют эскалации конфликта.

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