Жительница Сахалина рассказала, как помогала искать детей под завалами рухнувшего дома

Взрыв произошел в то время, когда родители отлучились в магазин, оставив троих детей в квартире.

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Жительница Тыновского района Сахалинской области Юлия Ложкина рассказала о событиях первых минут после взрыва жилого дома на Библиотечной улице.

В то время, как очевидец оказывала первую помощь пострадавшим, на место происшествия на машине подъехала женщина, которая оказалась жительницей пятиэтажки. Она рассказала, что ненадолго отлучилась в магазин, отставив дома троих детей, а, когда вернулась, увидела руины.

«Они выехали с мужем в магазин, и у нее в квартире находятся трое детей» - пересказывает рассказ женщины очевидец.

Вместе они попытались самостоятельно разгрести завалы в том месте, где могли находиться дети. Однако из-за тяжести обломков сделать этого не удалось.

«Мы начали разгребать в том месте, где, предположительно, они могли быть» - вспоминает Юлия Ложкина.

За время безрезультатных попыток передвинуть обломки бетоноконструкций, на место приехала бригада МЧС и спецтехника. Их очевидец вызвала заранее, как только прибыла на место трагедии.

Ранее Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что число погибших в результате взрыва газового баллона в жилом доме Тыновского района возросло до девяти человек, из которых четверо - дети.