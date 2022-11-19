В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жительница Сахалина рассказала, как помогала искать детей под завалами рухнувшего дома

Иван Лебедянский
12:15 19.11.2022
Взрыв произошел в то время, когда родители отлучились в магазин, оставив троих детей в квартире.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: limarenko_official, Telegram
Читайте нас на:

Жительница Тыновского района Сахалинской области Юлия Ложкина рассказала о событиях первых минут после взрыва жилого дома на Библиотечной улице.

В то время, как очевидец оказывала первую помощь пострадавшим, на место происшествия на машине подъехала женщина, которая оказалась жительницей пятиэтажки. Она рассказала, что ненадолго отлучилась в магазин, отставив дома троих детей, а, когда вернулась, увидела руины.

«Они выехали с мужем в магазин, и у нее в квартире находятся трое детей» - пересказывает рассказ женщины очевидец.

Вместе они попытались самостоятельно разгрести завалы в том месте, где могли находиться дети. Однако из-за тяжести обломков сделать этого не удалось.

«Мы начали разгребать в том месте, где, предположительно, они могли быть» - вспоминает Юлия Ложкина.

За время безрезультатных попыток передвинуть обломки бетоноконструкций, на место приехала бригада МЧС и спецтехника. Их очевидец вызвала заранее, как только прибыла на место трагедии.

Ранее Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что число погибших в результате взрыва газового баллона в жилом доме Тыновского района возросло до девяти человек, из которых четверо - дети.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:14 Армия
Видео
«Хорошо кормят, не обижают»: украинский военнопленный рассказал об условиях своего содержания
11:23 В стране и мире
Украина вышла из договора с Россией о создании Международного научного центра
11:01 В стране и мире
В ЕК завершилась работа над проектом потолка цен на газ
08:51 В стране и мире
Видео
Лимаренко сообщил о семи погибших в результате взрыва на Сахалине
08:22 В стране и мире
Система Starlink, используемая ВСУ, была взломана хакерами
Популярное
В МО РФ заявили, что убийство выродками ВСУ пленных не получится представить «исключением»
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
МО РФ: украинское командование расстреляло своих же боевиков в ЛНР после отказа выполнять задачи
Видео
МО РФ: специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.