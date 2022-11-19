Украина вышла из договора с Россией о создании Международного научного центра

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Украина официально вышла из соглашения об учреждении Международного центра научной и технической информации. Документ был подписан в Москве еще в 1969 году. Об этом представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил в своем Telegram-аккаунте.

«Совершен выход Украины из соглашения об учреждении Международного центра научной и технической информации, заключенного 27 февраля 1969 года в Москве», - написал Мельничук.

В конце мая Украина вышла из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне. Этот договор был подписан в 2011 году и ратифицирован Украиной в 2013 году.

В нем говорится, что народы стран СНГ внесли решающий вклад в достижение победы над фашизмом и поэтому они договариваются хранить память о погибших военнослужащих и освещать факты о подвиге народов.